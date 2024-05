"Это историческая победа для нас". Кличко поблагодарил Усика после победы над Фьюри

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой между украинским боксером Александром Усиком (21-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

После завершения встречи Владимир Кличко поблагодарил Александра за победу:

"Я горжусь тобой, спасибо тебе за эту победу. И что важнее, это историческая победа для нас, украинцев".

Усик: Спасибо, ты меня вдохновляешь, ты меня всегда вдохновлял".

Wladimir Klitschko to Oleksandr Usyk after the Tyson Fury win: "I'm proud of you, I thank you for this victory. And what is more important is that it's a historic victory for us Ukrainians."



Oleksandr Usyk's reply: "Thank you, you inspire me, you have always inspired me."