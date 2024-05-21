Хирн: Энтони Джошуа хотел бы провести реванш с Александром Усиком

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что его боксёр Энтони Джошуа готов к бою с любым топовым соперником из тяжёлой весовой категории.

"Энтони готов драться со всеми. Он хотел бы провести реванш с Александром Усиком.

Он хочет бой с любым топовым соперником: Тайсоном Фьюри, Филипом Хрговичем, Даниэлем Дюбуа, Джозефом Паркером, Деонтеем Уайлдером. Любой желающий может получить бой с Джошуа", − сказал Хирн в интервью на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Напомним, в своём последнем бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира.