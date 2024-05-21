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Хирн: Энтони Джошуа хотел бы провести реванш с Александром Усиком
Также промоутер не исключает бой с Уайлдером
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что его боксёр Энтони Джошуа готов к бою с любым топовым соперником из тяжёлой весовой категории.
"Энтони готов драться со всеми. Он хотел бы провести реванш с Александром Усиком.
Он хочет бой с любым топовым соперником: Тайсоном Фьюри, Филипом Хрговичем, Даниэлем Дюбуа, Джозефом Паркером, Деонтеем Уайлдером. Любой желающий может получить бой с Джошуа", − сказал Хирн в интервью на YouTube-канале Matchroom Boxing.
Напомним, в своём последнем бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира.
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