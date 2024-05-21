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Хирн: Энтони Джошуа хотел бы провести реванш с Александром Усиком

Бокс

Также промоутер не исключает бой с Уайлдером

Хирн: Энтони Джошуа хотел бы провести реванш с Александром Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что его боксёр Энтони Джошуа готов к бою с любым топовым соперником из тяжёлой весовой категории.

"Энтони готов драться со всеми. Он хотел бы провести реванш с Александром Усиком.

Он хочет бой с любым топовым соперником: Тайсоном Фьюри, Филипом Хрговичем, Даниэлем Дюбуа, Джозефом Паркером, Деонтеем Уайлдером. Любой желающий может получить бой с Джошуа", − сказал Хирн в интервью на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Напомним, в своём последнем бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира.

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Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
21.05.2024 в 20:02
зачем Усику без поясные --2 раза выиграл у ДЖО --пусть становиться в очередь
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
21.05.2024 в 20:02
зачем Усику без поясные --2 раза выиграл у ДЖО --пусть становиться в очередь
Ответить
0
0
филанкрот (donetsk)
21.05.2024 в 20:25
ага
Ответить
0
0

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