Хирн: Рефери дал Тайсону много времени на восстановление

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой между украинским боксером Александром Усиком (21-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Украинец в 9-м раунде отправил соперника в нокдаун, но судья остановил бой зафиксировав нокдаун.

Эдди Хирн отреагировал на это решение остановить бой, в котором Усик мог нокаутировать соперника:

"Думаю, есть много британских рефери, которые бы остановили бой в 9-м раунде. Фьюри покрыл буквально каждый сантиметр ринга, шатаясь. Нет ничего против работы рефери здесь.

Но он дал Тайсону много времени на восстановление. Не только во время отсчета, но особенно после него. Но рефери сделал все правильно.

Не думал, что бой будет настолько хорош стилистически. У обоих ребят отличные ноги, отличное движение и отличный IQ на ринге. Когда вы сочетаете эти качества в большом бою такого масштаба, иногда можно увидеть, как боксеры избегают друг друга", - сказал Хирн.