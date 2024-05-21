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"Это будет лучший бой для болельщиков". Американский боксер бросил вызов Денису Беринчику

Бокс

Но сначала ему нужно провести поединок 6 июля

"Это будет лучший бой для болельщиков". Американский боксер бросил вызов Денису Беринчику

Фото: itrboxing.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик может провести бой с Кейшоном Дэвисом.

Сейчас американец готовится к бою, который состоится 6 июля в Нью-Джерси.

"Я и Беринчик — это было бы захватывающе, потому что он любит драться, я тоже люблю драться", — сказал Дэвис в интервью BoxingScene. "Бой за титул сделает меня, естественно, более агрессивным. Это будет лучший бой для болельщиков. Когда я написал об этом, я получил много хороших отзывов от фанов, поэтому я думаю, что они в восторге. Мы должны сделать это в этом году.

"У меня есть способности, мастерство, сила, мощность, IQ, — сказал Дэвис. "Я умный боксер. Я считаю, что на ринге никогда не бывает скучно. Беринчик вытянет из меня лучшее — бой за мой первый титул. Теперь, когда у него есть титул, мы собираемся удвоить темп.

Я восходящая звезда в этом спорте. Это несомненно. Большой талант. Я чувствую, что сейчас никто не может этого отрицать. Они могут сказать, что я неопытный. Это же очевидно. Вот почему я здесь. Вот почему я призываю к этому бою за титул чемпиона мира прямо сейчас. Я дам болельщикам то, чего они хотят: новую звезду в спорте, чтобы спорт продолжал развиваться. Я чувствую, что нас с Беринчиком ждет большой бой".

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