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Теофимо Лопес проведет защиту титула WBO 30 июня
Поединок состоится в Майами-Бич
Фото: Твиттер
Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес (20-1, 13 KO) проведёт защиту титула WBO в первом полусреднем весе (до 63,3 кг) против канадца Стива Клаггетта (38-7-2, 28 KO).
Поединок состоится 30 июня в Майами-Бич (США) и возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.
Теофимо Лопес в своём последнем бою, состоявшемся в феврале, победил единогласным решением соотечественника Джэмейна Ортиса.
Стиву Клаггетту проведет первый чемпионский бой в карьере.
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