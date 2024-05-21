Теофимо Лопес проведет защиту титула WBO 30 июня

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес (20-1, 13 KO) проведёт защиту титула WBO в первом полусреднем весе (до 63,3 кг) против канадца Стива Клаггетта (38-7-2, 28 KO).

Поединок состоится 30 июня в Майами-Бич (США) и возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.

Теофимо Лопес в своём последнем бою, состоявшемся в феврале, победил единогласным решением соотечественника Джэмейна Ортиса.

Стиву Клаггетту проведет первый чемпионский бой в карьере.