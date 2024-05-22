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Томми Фьюри поддержал Тайсона после поражения в бою с Усиком

Бокс

Британец потерпел поражение раздельным решением судей

Томми Фьюри поддержал Тайсона после поражения в бою с Усиком

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский боксёр Томми Фьюри поддержал чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, потерпевшего поражение в поединке с украинцем Александром Усиком.

"Самое большое сердце в боксе. Тайсон, несмотря ни на что, ты всегда будешь моим самым большим источником вдохновения", — написал Томми на своей странице в социальных сетях.

Поединок Усика и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

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