Томми Фьюри поддержал Тайсона после поражения в бою с Усиком

Британский боксёр Томми Фьюри поддержал чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, потерпевшего поражение в поединке с украинцем Александром Усиком.

"Самое большое сердце в боксе. Тайсон, несмотря ни на что, ты всегда будешь моим самым большим источником вдохновения", — написал Томми на своей странице в социальных сетях.

Поединок Усика и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.