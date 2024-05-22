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Тедди Атлас: Когда Усик готовился нанести последний удар, с Фьюри было уже покончено

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Тренер оценил бой

Тедди Атлас: Когда Усик готовился нанести последний удар, с Фьюри было уже покончено

Фото: isport.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский тренер Тедди Атлас прокомментировал недавний поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, что бой завершился в пользу Усика раздельным решением судей.

"Когда Усик готовился нанести последний удар, с Фьюри было уже покончено. Если бы Усик донёс этот последний удар, Тайсон уже не смог бы защититься. Он не мог держаться на ногах. Пропусти он удар в полную силу, то упал бы. Его спасли две вещи: вмешался рефери и сам Усик пощадил его. Усик – особенный человек. Он замедлился, хотя мог нанести этот удар. Девять человек из десяти нанесли бы его до того, как вмешался рефери. Усик тоже мог нанести его, но решил не делать этого. Усик замедлился, не стал бить, и рефери вмешался. Рефери мог бы остановить поединок. Будь на месте Фьюри любой другой боец, он бы это сделал. Но в этом случае он поступил правильно", — сказал Атлас на своём канале в YouTube.

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