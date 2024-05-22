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Усик возглавил рейтинг лучших боксёров по версии ESPN
Теперь Фьюри располагается на второй строчке
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинец Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии ESPN. Это случилось после победы Усика в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Благодаря этой победе Александр стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.
Ранее первую строчку занимал Фьюри. Теперь британец на второй позиции. Топ-3 рейтинга ESPN замыкает ещё один британец, Энтони Джошуа.
Усик и Фьюри проводили поединок в Саудовской Аравии. Спортсмены встречались в ночь с 18 на 19 мая.
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