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В Эр-Рияде показали статистику просмотров боя Усик – Фьюри
Поединок охватил большое количество зрителей
https://fightnews.info/ fightnews
Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал статистику с недавнего поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Помимо прочего, согласно данным статистического анализа, бой в общей сложности посмотрели зрители из 137 стран.
Напомним, что поединок Усика и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.
Exceptional global reach ???????????????? pic.twitter.com/MODSAL39d7— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 21, 2024
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