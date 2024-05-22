  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. В Эр-Рияде показали статистику просмотров боя Усик – Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Эр-Рияде показали статистику просмотров боя Усик – Фьюри

Бокс
Обновлено

Поединок охватил большое количество зрителей

В Эр-Рияде показали статистику просмотров боя Усик – Фьюри

https://fightnews.info/ fightnews

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал статистику с недавнего поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Помимо прочего, согласно данным статистического анализа, бой в общей сложности посмотрели зрители из 137 стран.

Напомним, что поединок Усика и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

По теме
yellow-arrow
Усик возглавил рейтинг лучших боксёров по версии ESPN
yellow-arrow
Организаторы боя Усик — Фьюри недополучили около $ 121 млн
yellow-arrow
Тедди Атлас: Когда Усик готовился нанести последний удар, с Фьюри было уже покончено
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости