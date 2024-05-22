В Эр-Рияде показали статистику просмотров боя Усик – Фьюри

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал статистику с недавнего поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Помимо прочего, согласно данным статистического анализа, бой в общей сложности посмотрели зрители из 137 стран.

Напомним, что поединок Усика и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.