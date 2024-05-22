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Рикки Хаттон: У Тайсона были хорошие моменты в бою с Усиком
Британец высказался о результате боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира британец Рикки Хаттон прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшегося 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.
"Как по мне, это справедливый результат. Иногда можно свободно рассуждать о результате в зависимости от того, нравится ли вам бокс на отходе. У Тайсона были хорошие моменты. В боксе всегда стоит вопрос, что вам нравится: давление или бокс на отходе.
Бой получился отличным. И какой раунд с нокдауном! Как Тайсон устоял на ногах? Он отскакивал от каждого угла. Да, я считаю, что победил сильнейший", — сказал Хаттон в интервью YouTube-каналу Boxing Now.
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