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Джойс и Чисора проведут бой 27 июля
Поединок состоится в Лондоне
Фото: Твіттер
Британский боксер тяжёлой весовой категории Джо Джойс (16-2, 15 KO) проведет поединок с ветераном Дереком Чисорой (34-13, 23 КО).
Встреча запланирована на 27 июля на O2 Арене в Лондоне.
Напомним, что в своем последнем бою Джойс нокаутировал Каша Али. В свою очередь Чисора одержал победу в августе 2023 года над Джеральдом Вашингтоном.
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