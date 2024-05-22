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Джойс и Чисора проведут бой 27 июля

Бокс

Поединок состоится в Лондоне

Джойс и Чисора проведут бой 27 июля

Фото: Твіттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский боксер тяжёлой весовой категории Джо Джойс (16-2, 15 KO) проведет поединок с ветераном Дереком Чисорой (34-13, 23 КО).

Встреча запланирована на 27 июля на O2 Арене в Лондоне.

Напомним, что в своем последнем бою Джойс нокаутировал Каша Али. В свою очередь Чисора одержал победу в августе 2023 года над Джеральдом Вашингтоном.

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