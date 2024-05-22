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Уайлдер: Мне пришлось вернуться к истокам
Американец готов к возвращению
Фото: fight.ru
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 КО) заявил, что понял, в чём была его ошибка.
Напомним, 1 июня в Саудовской Аравии 38-летнего Уайлдера ждёт возвращение на ринг против коллеги из КНР Чжана Чжилея (26-2-1, 21 КО).
"Я могу много чего говорить, но 1 июня все всё увидят своими глазами. Я чувствую, что готов, и выгляжу так, что готов, — заверил Деонтей. — Мне пришлось вернуться к истокам. Мне пришлось вернуться к тому, что привело меня в это место изначально. Да, я совершал ошибки. Я был слишком слеп, чтобы увидеть это".
"Скоро всё случится, и я просто не могу дождаться. Мне нужно пойти и забрать то, что принадлежит мне. Спортсмен рискует жизнью ради денег. В боксе нас таких всего 1%. Все остальные — лишь одни из многих. 1 июня Король придёт. Бронзовый Бомбардировщик уже в пути".
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