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Тайсон Фьюри сохранил позицию в обновленном рейтинге The Ring

Бокс
Обновлено

Несмотря на поражение

Тайсон Фьюри сохранил позицию в обновленном рейтинге The Ring

Фото: The Guardian

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса, в котором сошлись украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Усик победил по очкам раздельным решением судей.

Несмотря на поражение, Фьюри сохранил за собой позицию первого номера рейтинга топ-10 лучших супертяжей от The Ring.

Обладателем чемпионского пояса остаётся Усик.

Топ-10 хэвивейта от The Ring выглядит следующим образом:

Чемпион: Александр Усик

1. Тайсон Фьюри

2. Энтони Джошуа

3. Джозеф Паркер

4. Агит Кабайел

5. Чжан Чжилеи

6. Филип Хргович

7. Джаред Андерсон

8. Джо Джойс

9. Деонтей Уайлдер

10. Дэниел Дюбуа

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