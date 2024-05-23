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Усик снимется в одном фильме со звездами Голливуда – известно, кого сыграет абсолютный чемпион

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Узнали Дуэйна Джонсона?

Усик снимется в одном фильме со звездами Голливуда – известно, кого сыграет абсолютный чемпион

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Фильм "Сокрушительная машина" ("The Smashing Machine") расскажет о жизни и карьере американского бойца смешанного стиля (MMA) Марка Керра. Ради этой роли Дуэйн Джонсон изменился до неузнаваемости.

Режиссером и сценаристом выступит Бенни Сефди ("Неограненные драгоценности"). Это первая полнометражная работа, которую он снял без своего брата Джоша. Пару Джонсону составит известна актриса Эмили Блант ("Оппенгеймер").

Также на странице фильма на iMDb указано, что в фильме вместе с Джонсоном сыграет украинский боксер Александр Усик. Предварительно наш чемпион исполнит роль украинского бойца смешанного стиля (MMA) Игоря Вовчанчина. Украинец дрался с Керром в 1999 и 2000 году на Бойцовском чемпионате PRIDE. Оба раза Вовчанчин побеждал Керра, но в первый раз результат боя аннулировали из-за запрещенных приемов со стороны украинского спортсмена.

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Премьера фильма запланирована на 2025 год.

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Источник:
imdb.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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