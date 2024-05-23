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Чисора: Если Фьюри получит реванш с Усиком и снова прибавит в весе, то переедет Усика за шесть-восемь раундов
Британец уверен, что Тайсон жаждет этого реванша
Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора, встречавшийся в ринге с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, высказался о потенциальном реванше.
"Хочет ли Фьюри реванш? 100%. Я верю, что если он получит реванш и снова прибавит в весе, то переедет Усика за шесть-восемь раундов. Да, похудение Фьюри было проблемой", — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Напомним, что бой между Усиком и Фьюри состоялся в ночь с 18 на 19мая в Саудовской Аравии и завершился в пользу украинца раздельным решением судей.
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