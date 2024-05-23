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Александр Усик сыграет роль бойца ММА в фильме Smashing Machine

Бокс

Компанию ему составит Дуэйн Джонсон

Александр Усик сыграет роль бойца ММА в фильме Smashing Machine

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик присоединился к актёрскому составу фильма "Smashing Machine" ("Разрушающая машина"). Об этом пишет портал talkSPORT.

Усик должен будет сыграть украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина. Главную роль в фильме сыграет Дуэйн Джонсон. Ему предстоит воплотить на экране образ чемпиона UFC в тяжёлом весе Марка Керра.

Игорь Вовчанчин и Марк Керр встречались в октагоне в 1999 году на турнире PRIDE 7. Изначально победу одержал украинец, однако позднее поединок был признан несостоявшимся, поскольку судьи признали, что Игорь Вовчанчин использовал запрещённые удары коленями.

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