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Александр Усик сыграет роль бойца ММА в фильме Smashing Machine
Компанию ему составит Дуэйн Джонсон
Getty Images / Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик присоединился к актёрскому составу фильма "Smashing Machine" ("Разрушающая машина"). Об этом пишет портал talkSPORT.
Усик должен будет сыграть украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина. Главную роль в фильме сыграет Дуэйн Джонсон. Ему предстоит воплотить на экране образ чемпиона UFC в тяжёлом весе Марка Керра.
Игорь Вовчанчин и Марк Керр встречались в октагоне в 1999 году на турнире PRIDE 7. Изначально победу одержал украинец, однако позднее поединок был признан несостоявшимся, поскольку судьи признали, что Игорь Вовчанчин использовал запрещённые удары коленями.
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