Александр Усик сыграет роль бойца ММА в фильме Smashing Machine

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик присоединился к актёрскому составу фильма "Smashing Machine" ("Разрушающая машина"). Об этом пишет портал talkSPORT.

Усик должен будет сыграть украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина. Главную роль в фильме сыграет Дуэйн Джонсон. Ему предстоит воплотить на экране образ чемпиона UFC в тяжёлом весе Марка Керра.

Игорь Вовчанчин и Марк Керр встречались в октагоне в 1999 году на турнире PRIDE 7. Изначально победу одержал украинец, однако позднее поединок был признан несостоявшимся, поскольку судьи признали, что Игорь Вовчанчин использовал запрещённые удары коленями.