Опубликованы результаты второй допинг-пробы Райана Гарсии

Вторая допинг-проба, взятая у звёздного американского полусредневеса Райана Гарсии, показала положительный результат на остарин. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный журналист Майкл Бенсон.

Вторая проба проверялась с целью исключения возможной ошибки первой положительной пробы на остарин.

Напомним, Гарсия сдавал анализы до и после поединка с другим американским боксёром, Девином Хейни. Тест Райана показал положительный результат на остарин и на метаболит нандролона.