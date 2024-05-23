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Опубликованы результаты второй допинг-пробы Райана Гарсии

Бокс
Обновлено

Она проверялась на остарин

Опубликованы результаты второй допинг-пробы Райана Гарсии

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая допинг-проба, взятая у звёздного американского полусредневеса Райана Гарсии, показала положительный результат на остарин. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный журналист Майкл Бенсон.

Вторая проба проверялась с целью исключения возможной ошибки первой положительной пробы на остарин.

Напомним, Гарсия сдавал анализы до и после поединка с другим американским боксёром, Девином Хейни. Тест Райана показал положительный результат на остарин и на метаболит нандролона.

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