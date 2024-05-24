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Чисора: Я слышал, что Усик переходит в тяжёлый вес
Британец высказался о возможном реванше
independent.co.uk / РА
Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора высказался о возможном бое-реванше между британцем Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
"Нет смысла беспокоиться о матче-реванше, потому что бесспорный бой уже сделан. Я слышал, что Александр переходит в тяжёлый вес", — приводит слова Чисоры talkSPORT.
Напомним, первый бой состоялся 18 мая и завершился победой Усика раздельным решением судей.
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