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Чисора: Я слышал, что Усик переходит в тяжёлый вес

Бокс

Британец высказался о возможном реванше

Чисора: Я слышал, что Усик переходит в тяжёлый вес

independent.co.uk / РА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора высказался о возможном бое-реванше между британцем Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

"Нет смысла беспокоиться о матче-реванше, потому что бесспорный бой уже сделан. Я слышал, что Александр переходит в тяжёлый вес", — приводит слова Чисоры talkSPORT.

Напомним, первый бой состоялся 18 мая и завершился победой Усика раздельным решением судей.

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