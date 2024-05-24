Эдди Хирн: Реванш Усик - Фьюри будет грандиозным

Промоутер Эдди Хирн уверен, что британец Тайсон Фьюри проведёт реванш с украинцем Александром Усиком.

"Чтобы принять поражение, нужно время. Требуется время, чтобы осознать понесённый урон и оправиться после травм. Так что посмотрим, как будут развиваться события. Но если ты Тайсон Фьюри, то захочешь ещё раз сразиться с Александром Усиком. Это был отличный бой. Реванш будет грандиозным", — сказал Хирн на канале iFL TV в YouTube.

Напомним, поединок между Усиком и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.