Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн: Реванш Усик - Фьюри будет грандиозным
По мнению промоутера, Тайсон не откажется от реванша
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Эдди Хирн уверен, что британец Тайсон Фьюри проведёт реванш с украинцем Александром Усиком.
"Чтобы принять поражение, нужно время. Требуется время, чтобы осознать понесённый урон и оправиться после травм. Так что посмотрим, как будут развиваться события. Но если ты Тайсон Фьюри, то захочешь ещё раз сразиться с Александром Усиком. Это был отличный бой. Реванш будет грандиозным", — сказал Хирн на канале iFL TV в YouTube.
Напомним, поединок между Усиком и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.
Популярное сейчас
- Гагарин: Кривбассу очень приятно, что Срна и Шахтер сделали правильные выводы
- Экс-игрок сборной Украины близок к тому, чтобы покинуть ЛНЗ
- Брентфорд хочет подписать еще одного украинца, новый тренер Вест Хэма и прощание Клаудио Раньери. Главные новости за 23 мая
- Усик снимется в одном фильме со звездами Голливуда – известно, кого сыграет абсолютный чемпион
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО