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"Его ещё не лишили титула". Промоутер Фьюри отреагировал на возможное лишения Усика пояса IBF

Бокс

Возможно, организация перенесет защиту для украинца

"Его ещё не лишили титула". Промоутер Фьюри отреагировал на возможное лишения Усика пояса IBF

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал новости о скором лишении пояса IBF украинского боксёра Александра Усика.

Ранее стало известно, что 1 июня Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа разыграют между собой титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе, которым владеет Усик.

"Посмотрим, что произойдёт. Его ещё не лишили титула, так что посмотрим, как всё сложится. Было бы обидно", — приводит слова Уоррена BoxingScene.

Напомним, Усик и Фьюри проводили бой в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Поединок завершился в пользу Александра раздельным решением судей.

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