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"Его ещё не лишили титула". Промоутер Фьюри отреагировал на возможное лишения Усика пояса IBF
Возможно, организация перенесет защиту для украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал новости о скором лишении пояса IBF украинского боксёра Александра Усика.
Ранее стало известно, что 1 июня Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа разыграют между собой титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе, которым владеет Усик.
"Посмотрим, что произойдёт. Его ещё не лишили титула, так что посмотрим, как всё сложится. Было бы обидно", — приводит слова Уоррена BoxingScene.
Напомним, Усик и Фьюри проводили бой в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии. Поединок завершился в пользу Александра раздельным решением судей.
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