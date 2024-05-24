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Тайсон Фьюри высказался о завершении карьеры

Бокс

Британец не определился со своим будущим

Тайсон Фьюри высказался о завершении карьеры

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский боксёр Тайсон Фьюри высказался о возможном завершении профессиональной карьеры.

"Не могу представить, что буду в боксе в течение следующих пяти лет. Не говоря уже о 20 годах. Я многое отдал этому спорту. Всю свою молодость, все свои подростковые годы, всю свою молодую взрослую жизнь. Мне нужно немного времени, чтобы стать собой, по-настоящему. Я уже много добился, заработал немало денег — у меня должно быть время, чтобы насладиться всем этим. Жизнь ведь коротка, не так ли? Сегодня мы есть, а завтра нас уже не будет", — приводит слова Фьюри The Guardian.

В последнем поединке Фьюри сражался с украинцем Александром Усиком. Бой проходил в ночь с 18 на 19 мая в Саудовской Аравии, продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

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