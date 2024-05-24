Чисора: Усик приехал в Великобританию и сводил нас всех в школу

Британский боксер Дерек Чисора (34-13, 23 КО) ответил на вопросы представителей СМИ накануне боя со своим соотечественником Джо Джойсом (16-2, 15 КО), который состоится 27 июля в Лондоне.

— Считаете ли вы, что рефери должен был остановить бой в девятом раунде?

— Я не знаю, как там рефери считал. Он вообще не считал. Если бы Тайсон сделал такое мне, то я думаю, рефери сразу бы вмешался.

Правильный боец победил. Давайте не отнимать победу у Александра Усика. Я знал, что будет раздельное решение судей. В тот момент, когда доходит до раздельного решения, — Александр Усик побеждает.

— Считаете ли вы, что Фьюри дал Усику самый тяжёлый бой?

— Вы скажите мне.

— Что должен сделать Тайсон в реванше, чтобы завоевать победу?

— Вернуть обратно старого доброго Тайсона. Прямо сейчас Тайсон слишком мягкий. А тот парень, которого мы видели в Вегасе (против Уайлдера), был крутым.

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— Когда все лучшие супертяжи на пике, кто вы думаете лучший? Когда все на пике, то Усик лучший?

— Нельзя так сравнивать. Парень выиграл золотую медаль в 2012 году и с того времени непобедим. Он объединил весь крузервейт, выиграл кубок Мухаммеда Али, перешёл в супертяжи и уничтожил каждого в супертяжёлом весе. Что ещё больше разочаровывает — он побил меня, он побил Тони Беллью, Джошуа, и он побил долбанного Фьюри. Кто теперь хочет с ним воевать? Я с вами честен, этот парень зверь. Тут не может быть двоякого мнения. Давайте не отнимать у него этого. Он приехал в Великобританию и сводил нас всех в школу. Приехал сюда и чётко нас всех обучил, замесил.