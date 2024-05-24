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Александр Усик подал прошение оставить титул IBF
Украинец может остаться с чемпионским титулом
Фото: boxingphotos.pl
Президент IBF Дэрил Пиплс написал, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) сделал запрос о сохранении титула для реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).
Напомним, что Усика могли лишить чемпионского пояса IBF из-за невозможности проведения защиты титула с претендентом Филипом Хрговичем, однако для украинского чемпиона сделали исключение.
IBF President Daryl Peoples confirms to @boxingscene that @usykaa has requested an exception to keep the @Tyson_Fury rematch an undisputed fight with the IBF belt on the line. Story posting soon.— Lance Pugmire (@pugboxing) May 24, 2024
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