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Александр Усик подал прошение оставить титул IBF

Бокс
Обновлено

Украинец может остаться с чемпионским титулом

Александр Усик подал прошение оставить титул IBF

Фото: boxingphotos.pl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент IBF Дэрил Пиплс написал, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) сделал запрос о сохранении титула для реванша с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Напомним, что Усика могли лишить чемпионского пояса IBF из-за невозможности проведения защиты титула с претендентом Филипом Хрговичем, однако для украинского чемпиона сделали исключение.

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