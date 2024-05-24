Роберт Гарсия: Усик смог бы сразиться с бойцами из восьмидесятых и девяностых годов

Бывший чемпион мира, а ныне тренер Роберт Гарсия в эфире подкаста “Robert Garcia Unfiltered” высказался о бое за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

“Я всегда говорил, что хочу победы Усика. Я был очень рад. Когда ты видишь Усика, он возможно выглядит устрашающе, но он отличный человек, весёлый чувак, который постоянно шутит, и он очень религиозный человек. Те, кто знают его, желают ему всего хорошего”.

“Я знал, что бой будет трудным. Фьюри со своим ростом, весом, уловками — это совсем другие вещи. Я знал, что с этим Усику будет сложно, но я также знал, что у Усика есть стиль, есть голод, чтобы стать великим. Когда дело касается тренировок и физической подготовки, он, наверное, тренируется упорнее, чем Фьюри. После выступления Фьюри против Нганну я хотел, чтобы ему надрали зад, потому что он просто не уважает бокс. Он не должен был такого допустить, но он это сделал. Ему было всё равно, что скажут люди. Лично я считаю, что он не тренировался и дня к тому бою, и результат мы видели — он падал и почти проиграл. Это была ещё одна причина, по которой я хотел победы Усика. Я был очень рад увидеть это.

Я считаю, Усик проделал отличную работу, он почти остановил его, почти нокаутировал. Я был очень рад за него. Сейчас он на вершине мира. Мне кажется, они сейчас поставили его лучшим бойцом P4P — и это заслуженно, потому что он сделал невероятное. Я думаю, у них будет реванш, и он заработает ещё больше денег, чем он заработал. И мы не знаем, может будет и третий бой. Это просто отлично для него, отлично для его команды. Я очень за него счастлив”.

“Я считаю, он смог бы состязаться с бойцами из восьмидесятых и девяностых годов, но это не было бы легко. Тогда в супертяжах былы крутые бойцы. Некоторые люди сочтут, что я не прав, но я думаю так — Усик отличен в том, как он сейчас идёт, он сейчас лучший в “паунде”, но с супертяжами тех времён у него были бы тяжёлые времёна”.