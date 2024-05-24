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Боб Арум: Я считал, что Фьюри победил Усика с перевесом в один балл

Бокс

Промоутер каким-то образом насчитал в пользу Тайсона

Боб Арум: Я считал, что Фьюри победил Усика с перевесом в один балл

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Промоутер Боб Арум высказался о реванше абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в интервью Sky Sports.

"Да, я смотрел на это так, я сидел с Фрэнком (Уорреном) и после 10-го раунда сказал ему, что Тайсон должен выиграть один из следующих двух раундов, чтобы выиграть бой", - сказал Арум в интервью Sky Sports. "Он не выиграл 11-й, но 12-й раунд он явно выиграл.

"Первый раунд был за Усиком, следующие шесть раундов - за Тайсоном. Остальные за Усиком, кроме последнего раунда, который я отдал Фьюри. У меня было семь раундов против пяти, я считал, что Тайсон выиграл с перевесом в один балл, так же как и один из судей".

Знаете, Тайсон очень ждет реванша. По всей вероятности, это будет в ноябре или декабре, потому что он не может этого сделать в октябре. Парень тренировался круглый год, и теперь ему возвращаться к тренировкам нет смысла. Конец ноября или начало-середина декабря будет идеальным временем для реванша."

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Александр Усик Тайсон Фьюри Боб Арум
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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Думитреску (Новомосковск)
25.05.2024 в 00:40
Ну так, дійсно, бідний Тайсон тренувався цілий рік, а Усик байдикував.
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Комментарии 1
Думитреску (Новомосковск)
25.05.2024 в 00:40
Ну так, дійсно, бідний Тайсон тренувався цілий рік, а Усик байдикував.
Ответить
0
0

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