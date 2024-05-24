Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боб Арум: Я считал, что Фьюри победил Усика с перевесом в один балл
Промоутер каким-то образом насчитал в пользу Тайсона
Промоутер Боб Арум высказался о реванше абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в интервью Sky Sports.
"Да, я смотрел на это так, я сидел с Фрэнком (Уорреном) и после 10-го раунда сказал ему, что Тайсон должен выиграть один из следующих двух раундов, чтобы выиграть бой", - сказал Арум в интервью Sky Sports. "Он не выиграл 11-й, но 12-й раунд он явно выиграл.
"Первый раунд был за Усиком, следующие шесть раундов - за Тайсоном. Остальные за Усиком, кроме последнего раунда, который я отдал Фьюри. У меня было семь раундов против пяти, я считал, что Тайсон выиграл с перевесом в один балл, так же как и один из судей".
Знаете, Тайсон очень ждет реванша. По всей вероятности, это будет в ноябре или декабре, потому что он не может этого сделать в октябре. Парень тренировался круглый год, и теперь ему возвращаться к тренировкам нет смысла. Конец ноября или начало-середина декабря будет идеальным временем для реванша."
Популярное сейчас
- ЛНЗ переиграл Ворсклу. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Ингулец – Карпаты 2:1. Панасенко приносит чемпионство
- В УАФ отреагировали на вопрос о начислении отстраненной РФ коэффициентов
- Чисора: Усик приехал в Великобританию и сводил нас всех в школу
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
Комментарии 1