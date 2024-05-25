  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри официально активировал пункт о реванше с Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри официально активировал пункт о реванше с Усиком

Бокс
Обновлено

Нас ждет вторая серия

Фьюри официально активировал пункт о реванше с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) активировал пункт об организации боя-реванша против украинского абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0; 14 КО). Об этом заявил промоутер "Цыганского короля" Боб Арум. Слова специалиста цитирует talkSports:

"Есть пункт о реванше – Тайсон воспользовался им. Это сражение состоится либо в конце года, либо в начале следующего года. Его снова проведут в Эр-Рияде. Это контракт, который подписали оба боксера.

Первый поединок был столь замечательным и спорным. Многие считали, что Тайсон вырвал победу, некоторые считали, что Усик заслужил одержанную победу.

Давайте посмотрим, что произойдет в реванше. Думаю, будет большой интерес. Независимо от того, победа или поражение, мне бы хотелось увидеть Тайсона, который, верю, выиграет реванш" – сказал Арум.

Напомним, что ранее Фьюри высказался о завершении карьеры.

По теме
yellow-arrow
Менеджер Хрговича: Усик и Фьюри обещали освободить титул IBF
yellow-arrow
Боб Арум: Я считал, что Фьюри победил Усика с перевесом в один балл
yellow-arrow
Роберт Гарсия: Усик смог бы сразиться с бойцами из восьмидесятых и девяностых годов
Александр Усик Тайсон Фьюри Боб Арум
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости