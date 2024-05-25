Фьюри официально активировал пункт о реванше с Усиком

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) активировал пункт об организации боя-реванша против украинского абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0; 14 КО). Об этом заявил промоутер "Цыганского короля" Боб Арум. Слова специалиста цитирует talkSports:

"Есть пункт о реванше – Тайсон воспользовался им. Это сражение состоится либо в конце года, либо в начале следующего года. Его снова проведут в Эр-Рияде. Это контракт, который подписали оба боксера.

Первый поединок был столь замечательным и спорным. Многие считали, что Тайсон вырвал победу, некоторые считали, что Усик заслужил одержанную победу.

Давайте посмотрим, что произойдет в реванше. Думаю, будет большой интерес. Независимо от того, победа или поражение, мне бы хотелось увидеть Тайсона, который, верю, выиграет реванш" – сказал Арум.