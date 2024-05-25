Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри официально активировал пункт о реванше с Усиком
Нас ждет вторая серия
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) активировал пункт об организации боя-реванша против украинского абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0; 14 КО). Об этом заявил промоутер "Цыганского короля" Боб Арум. Слова специалиста цитирует talkSports:
"Есть пункт о реванше – Тайсон воспользовался им. Это сражение состоится либо в конце года, либо в начале следующего года. Его снова проведут в Эр-Рияде. Это контракт, который подписали оба боксера.
Первый поединок был столь замечательным и спорным. Многие считали, что Тайсон вырвал победу, некоторые считали, что Усик заслужил одержанную победу.
Давайте посмотрим, что произойдет в реванше. Думаю, будет большой интерес. Независимо от того, победа или поражение, мне бы хотелось увидеть Тайсона, который, верю, выиграет реванш" – сказал Арум.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- Хет-трик Довбика вернул Артема в лидеры гонки бомбардиров Ла Лиги. ВИДЕО
- Примера. Жирона - Гранада 7:0. Довбик намерен взять Пичичи
- Боб Арум: Я считал, что Фьюри победил Усика с перевесом в один балл
- Усик снимется в одном фильме со звездами Голливуда – известно, кого сыграет абсолютный чемпион
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО