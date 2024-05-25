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Менеджер Хрговича: Усик и Фьюри обещали освободить титул IBF

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Менеджер Хрговича: Усик и Фьюри обещали освободить титул IBF

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Менеджер хорватского супертяжа Филиппа Хрговича (17-0; 14 КО) Кит Конноли отреагировал на решение абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0; 14 КО) просить IBF оставить титул по версии организации в его владении до боя-реванша против Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО).

"Хргович являлся обязательным претендентом на чемпионский титул IBF на протяжении многих лет. Была договоренность с Усиком и Фьюри, что победитель освободит этот титул после боя, если этого не будет – соглашение будет нарушено" – сказал специалист.

Напомним, что ранее Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком.

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