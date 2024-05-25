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Менеджер Усика: Мы ждем решения IBF, для Фьюри это важнее
Комментарий специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0; 14 КО) Эгис Климас рассказал о судьбе титула IBF. Его слова цитирует BoxingScene:
"Мы ждем решения IBF по титулу. Я считаю, что для Тайсона Фьюри оно даже важнее, чем для Александра Усика. Потому что Усик уже абсолютный чемпион в супертяжелом весе. Но если реванш будет за три титула, это не очень справедливо для обоих боксеров.
Но важнее это для Тайсона. Представим, что он выиграл реванш, но абсолютным чемпионом не стал. Надеюсь, IBF примет правильное решение" – сказал Эгис.
Напомним, что ранее Фьюри
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