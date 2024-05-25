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Уайлдер – о бое с Чжилеем: Это был по-настоящему веселый лагерь

Бокс
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Увидим, будет ли весело на ринге

Уайлдер – о бое с Чжилеем: Это был по-настоящему веселый лагерь

DAZN

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-3-1; 41 КО) прокомментировал ожидания от поединка против китайца Чжана Чжилея (26-2-1; 21 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Это был по-настоящему веселый лагерь, по-настоящему увлекающий. Я был сосредоточен, и мое мышление было на высоте. Моя агрессия зашкаливала. Я готов работать. Я мог бы рассказать вам многое, но скажу одно – 1 июня состоится разоблачение. Я чувствую, что готов. Я чувствую себя так, будто в лучшей форме во всех аспектах" – сказал американец.

Напомним, что ранее Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком.

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Дионтей Уайлдер
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