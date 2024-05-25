Промоутер: Бой Фьюри-Джошуа состоится к середине 2025 года

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал, что ожидает увидеть поединок между британцами Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) до середины 2025 года. Его слова цитирует talkSport:

"Это сражение должно произойти, потому что о нем много говорят в Великобритании. Я буду очень, очень удивлен, если это сражение не состоится на Уэмбли до середины 2025" – сказал Арум.