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Промоутер: Бой Фьюри-Джошуа состоится к середине 2025 года

Бокс
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Это будет отличный поединок

Промоутер: Бой Фьюри-Джошуа состоится к середине 2025 года

DAZN

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал, что ожидает увидеть поединок между британцами Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) до середины 2025 года. Его слова цитирует talkSport:

"Это сражение должно произойти, потому что о нем много говорят в Великобритании. Я буду очень, очень удивлен, если это сражение не состоится на Уэмбли до середины 2025" – сказал Арум.

Напомним, что ранее Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком.

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Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Боб Арум
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