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Промоутер: Бой Фьюри-Джошуа состоится к середине 2025 года
Это будет отличный поединок
DAZN
Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал, что ожидает увидеть поединок между британцами Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) до середины 2025 года. Его слова цитирует talkSport:
"Это сражение должно произойти, потому что о нем много говорят в Великобритании. Я буду очень, очень удивлен, если это сражение не состоится на Уэмбли до середины 2025" – сказал Арум.
Напомним, что ранее Фьюри
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