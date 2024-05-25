Хргович: У Дюбуа большие бицепсы, но не видно больших яиц

Хорватский супертяж Филипп Хргович (14-0; 14 КО) поделился ожиданиями от поединка против британца Даниэля Дюбуа (20-2; 19 КО). Его слова цитирует Boxing News 24/7:

"Вижу у него большие бицепсы, но что-то не видно больших яиц. В ринге бьешься не с бицепсами, а с яйцами и сердцем.

Не могу дождаться поединка. Даниэль, ты должен быть агрессивным, идти вперед. Но все равно покорю тебя, ляжешь спать" – сказал он.