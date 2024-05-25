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Хргович: У Дюбуа большие бицепсы, но не видно больших яиц
Смелое заявление
Фото: Getty Images
Хорватский супертяж Филипп Хргович (14-0; 14 КО) поделился ожиданиями от поединка против британца Даниэля Дюбуа (20-2; 19 КО). Его слова цитирует Boxing News 24/7:
"Вижу у него большие бицепсы, но что-то не видно больших яиц. В ринге бьешься не с бицепсами, а с яйцами и сердцем.
Не могу дождаться поединка. Даниэль, ты должен быть агрессивным, идти вперед. Но все равно покорю тебя, ляжешь спать" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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