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Хргович: У Дюбуа большие бицепсы, но не видно больших яиц

Бокс

Смелое заявление

Хргович: У Дюбуа большие бицепсы, но не видно больших яиц

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Хорватский супертяж Филипп Хргович (14-0; 14 КО) поделился ожиданиями от поединка против британца Даниэля Дюбуа (20-2; 19 КО). Его слова цитирует Boxing News 24/7:

"Вижу у него большие бицепсы, но что-то не видно больших яиц. В ринге бьешься не с бицепсами, а с яйцами и сердцем.

Не могу дождаться поединка. Даниэль, ты должен быть агрессивным, идти вперед. Но все равно покорю тебя, ляжешь спать" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком.

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