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Гвоздик о реванше с Бетербиевым: В моей голове нет этого пункта

Бокс

Может оно и к лучшему

Гвоздик о реванше с Бетербиевым: В моей голове нет этого пункта

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Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) поделился своими мыслями по поводу возможного боя-реванша против Артура Бетербиева (20-0; 20 КО). Его слова цитирует ABN Sports Media:

"С точки зрения психологии, в моей голове нет пункта, что я должен это сделать. Если это произойдет, то почему бы и нет? У этого парня есть три пояса и потенциально он может иметь четыре.

Это отличная возможность. Но это не беспокоит меня, когда я сплю или просыпаюсь. Это только один бой" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри активировал опцию реванша против Усика.

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Александр Гвоздик
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