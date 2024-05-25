Гвоздик о реванше с Бетербиевым: В моей голове нет этого пункта

Американский боксер украинского происхождения Александр Гвоздик (20-1; 16 КО) поделился своими мыслями по поводу возможного боя-реванша против Артура Бетербиева (20-0; 20 КО). Его слова цитирует ABN Sports Media:

"С точки зрения психологии, в моей голове нет пункта, что я должен это сделать. Если это произойдет, то почему бы и нет? У этого парня есть три пояса и потенциально он может иметь четыре.

Это отличная возможность. Но это не беспокоит меня, когда я сплю или просыпаюсь. Это только один бой" – сказал он.