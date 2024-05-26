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Бывший чемпион мира посоветовал Усику завершать карьеру
В 36 жизнь только начинается
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Экс-чемпион мира по боксу, британский средневес Джордж Гроувс посоветовал абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (22-0; 14 КО) подумать о завершении карьеры. Его слова цитирует talkSports:
"Думаю, единственное, что Усик сделает это закончит карьеру. Он либо проведет реванш, либо уйдет на пенсию.
Ему нечего доказывать. Он дважды победил "Эй Джея", теперь он победил Тайсона Фьюри. Для меня он величайший боец этого поколения. Усик главный, он лидер стаи. Когда ты оглянешься на это поколение супертяжеловесов, скажешь: "Александр Усик — главный, он доминирует".
На мой взгляд, он должен закончить карьеру. Он сделал все, что должен, заработал достаточно денег, он прошел эту игру. Ему больше нечего делать. Абсолют в тяжелом весе, абсолют в супертяжелом, ему 37 лет, приближается к 40" – сказал Джордж.
Напомним, что ранее Фьюри
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