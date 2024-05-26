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Усик вместе с семьей проводит отдых в Испании. Фото

Бокс
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Заслуженный релакс

Усик вместе с семьей проводит отдых в Испании. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0; 14 КО) после поединка против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) пока не спешит возвращаться на родину. Спортсмен вместе со своей семьей проводит отдых в Марбелье (Испания). Жена боксера – Екатерина, часто публикует кадры из тех краев, а дети Усика даже приняли участие в местных соревнованиях по дзюдо.

Усик вместе с семьей проводит отдых в Испании. Фото - изображение 1Усик вместе с семьей проводит отдых в Испании. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком.

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