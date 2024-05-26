Усик вместе с семьей проводит отдых в Испании. Фото

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0; 14 КО) после поединка против британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) пока не спешит возвращаться на родину. Спортсмен вместе со своей семьей проводит отдых в Марбелье (Испания). Жена боксера – Екатерина, часто публикует кадры из тех краев, а дети Усика даже приняли участие в местных соревнованиях по дзюдо.

Напомним, что ранее Фьюри активировал пункт о реванше с Усиком.