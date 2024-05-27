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Названа предварительная дата боя за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе
Бой запланирован на июнь
фото из свободных источников
Чемпион мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) доминиканец Карлос Адамес (23-1, 18 KO) проведёт защиту титула 16 июня в Лас-Вегасе (США), пишет инсайдер Сальвадор Родригес.
Соперником Адамеса станет американец Террелл Гуше (24-3-1, 12 KO).
Карлос Адамес в октябре 2022 года Адамес завоевал временный титул WBC в среднем весе, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.
Террелл Гуше проведет второй чемпионский поединок в карьере, в октябре 2017 года он проиграл единогласным решением кубинцу Эрисланди Ларе.
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