Названа предварительная дата боя за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) доминиканец Карлос Адамес (23-1, 18 KO) проведёт защиту титула 16 июня в Лас-Вегасе (США), пишет инсайдер Сальвадор Родригес.

Соперником Адамеса станет американец Террелл Гуше (24-3-1, 12 KO).

Карлос Адамес в октябре 2022 года Адамес завоевал временный титул WBC в среднем весе, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Террелл Гуше проведет второй чемпионский поединок в карьере, в октябре 2017 года он проиграл единогласным решением кубинцу Эрисланди Ларе.