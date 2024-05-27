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Эдди Хирн назвал возможные сроки дисквалификации Райана Гарсии
Минимум боксер может пропустить около трех месяцев
Британский промоутер Эдди Хирн высказался о сроках возможной дисквалификации звёздного американского полусредневеса Райана Гарсии (25-1, 20 KO).
Напомним, Гарсия провалил тест на допинг перед боем с соотечественником Девином Хейни, состоявшимся в конце апреля и завершившимся победой Гарсии раздельным решением. Хейни потерпел первое поражение в карьере.
"Это может занять шесть месяцев. Возможно, и целый год. Если получится доказать, что он нарушал правила намеренно, дисквалификация может продлиться и два, и три года. Но я думаю, это займёт от шести до 12 месяцев", — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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