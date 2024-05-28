  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. WBC лишил Кроуфорда пояса чемпиона в полусреднем весе
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WBC лишил Кроуфорда пояса чемпиона в полусреднем весе

Бокс

Боксер готовится к бою за титул WBA

WBC лишил Кроуфорда пояса чемпиона в полусреднем весе

ShowtimeBoxing

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксёр Теренс Кроуфорд утратил чемпионский пояс Всемирного боксёрского совета (WBC) в полусреднем весе. Об этом пишет пресс-служба организации.

Кроуфорд завоевал пояс WBC летом прошлого года, когда победил Эррола Спенса техническим нокаутом.

В настоящий момент Теренс готовится к поединку с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Их бой состоится 4 августа. Спортсмены сразятся за пояс WBA в первом среднем весе.

По теме
yellow-arrow
Эдди Хирн назвал возможные сроки дисквалификации Райана Гарсии
yellow-arrow
Названа предварительная дата боя за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе
yellow-arrow
Усик вместе с семьей проводит отдых в Испании. Фото
Теренс Кроуфорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости