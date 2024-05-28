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WBC лишил Кроуфорда пояса чемпиона в полусреднем весе
Боксер готовится к бою за титул WBA
ShowtimeBoxing
Американский боксёр Теренс Кроуфорд утратил чемпионский пояс Всемирного боксёрского совета (WBC) в полусреднем весе. Об этом пишет пресс-служба организации.
Кроуфорд завоевал пояс WBC летом прошлого года, когда победил Эррола Спенса техническим нокаутом.
В настоящий момент Теренс готовится к поединку с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Их бой состоится 4 августа. Спортсмены сразятся за пояс WBA в первом среднем весе.
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