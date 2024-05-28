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Майку Тайсону стало плохо во время полета в Лос-Анджелес
Боксер будет готовиться к бою с Джейком Полом
Getty Images
Бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжёлом весе американцу Майку Тайсону стало плохо во время перелёта Майами – Лос-Анджелес, пишет издание New York Post.
У 57-летнего Тайсона произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение. После приземления боксёру оказали медицинскую помощь. Представители команды заявили, что он чувствует себя хорошо.
Напомним, 21 июля в Арлингтоне (штат Техас, США) Тайсон проведёт боксёрский поединок с видеоблогером Джейком Полом. На счету Пола девять побед (шесть – досрочных) и одно поражение в профессиональном боксе.
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