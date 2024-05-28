Майку Тайсону стало плохо во время полета в Лос-Анджелес

Бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжёлом весе американцу Майку Тайсону стало плохо во время перелёта Майами – Лос-Анджелес, пишет издание New York Post.

У 57-летнего Тайсона произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение. После приземления боксёру оказали медицинскую помощь. Представители команды заявили, что он чувствует себя хорошо.

Напомним, 21 июля в Арлингтоне (штат Техас, США) Тайсон проведёт боксёрский поединок с видеоблогером Джейком Полом. На счету Пола девять побед (шесть – досрочных) и одно поражение в профессиональном боксе.