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Майку Тайсону стало плохо во время полета в Лос-Анджелес

Бокс

Боксер будет готовиться к бою с Джейком Полом

Майку Тайсону стало плохо во время полета в Лос-Анджелес

Getty Images

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Бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжёлом весе американцу Майку Тайсону стало плохо во время перелёта Майами – Лос-Анджелес, пишет издание New York Post.

У 57-летнего Тайсона произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение. После приземления боксёру оказали медицинскую помощь. Представители команды заявили, что он чувствует себя хорошо.

Напомним, 21 июля в Арлингтоне (штат Техас, США) Тайсон проведёт боксёрский поединок с видеоблогером Джейком Полом. На счету Пола девять побед (шесть – досрочных) и одно поражение в профессиональном боксе.

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Майк Тайсон
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Источник:
https://nypost.com/2024/05/27/sports/mike-tyson-suffers-scary-medical-emergency-on-cross-country-flight/
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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