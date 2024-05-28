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Тедди Атлас: Я сомневаюсь, что Усик и Фьюри проведут реванш в октябре

Бокс

По мнению тренера, боксеры не будут готовы к этому поединку

Тедди Атлас: Я сомневаюсь, что Усик и Фьюри проведут реванш в октябре

Фото: isport.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский тренер Тедди Атлас объяснил, почему, по его мнению, реванш супертяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри не состоится в октябре, как изначально заявляли организаторы.

"Должен состояться реванш. И я не могу поверить, что он состоится в октябре, учитывая то, через что прошли эти парни. У них было три тренировочных лагеря подряд. Поединок должен был состояться, но этого не произошло. Тайсон Фьюри получил рассечение.

Я сомневаюсь, что они подерутся через пять месяцев, что они будут физически готовы снова это сделать. Они говорят об этом, дата прописана в контракте, но контракты надёжны так же, как и чернила на бумаге, а чернила можно перечеркнуть", — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

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