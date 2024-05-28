Питер Фьюри: В бою с Кличко я давал Тайсону другие советы

Дядя и экс-тренер бывшего чемпиона супертяжёлого веса Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) Питер Фьюри высказался о поражении "Цыганского короля" в поединке за звание абсолютного чемпиона мира от украинца Александра Усика (22-0, 14 КО).

“Я думаю, это был хороший бой. Честно говоря, ты сделал лучшее, что в твоих силах, вот и всё. Я думаю, он показал максимум — и это всё, что мы могли от него требовать. Усик — исключительный чемпион мира. Я всегда говорил, что этот парень очень-очень хороший боец. Это лучший боец, с которым Тайсон когда-либо встречался. Это точно так. Это был близкий бой, бескомпромиссная битва. Слушайте, иногда ты становишься скромным из-за того, что что-то в твоей жизни пошло не так, но было ли это поражением? С ними обоими всё нормально, им отлично заплатили, так что это двойной плюс, не так ли? Теперь нужно вернуться и исправить это поражение”.

“Смотрите, как по мне, то здоровяк ни разу не использовал свои инструменты. Я считаю, что в ринге много чего было неправильно. Это моё мнение, но я не был в его команде, и ко мне это не имеет никакого отношения. Я считаю, их тактика была неверной, план на бой — совершенно неправильный, но это всё равно был хороший бой для просмотра. Они оба хорошо провели поединок, они оба исключительные бойцы. Касательно концовки поединка, осталось ли у Тайсона ещё топливо выйти и засыпать ударами, или он был настолько уставший? Этого мы не знаем”.

“Мы все можем рассуждать после боя, но когда он дрался с Кличко в 2015 году, мы тогда выходили на 12 раунд, и я сказал следующее: “Мы в чужой стране, у Кличко все титулы, это его телевидение. Я думаю, что ты побеждаешь с заделом, но выйди туда и постарайся его остановить. По очкам нам победу могут не дать”. Когда он вышел на 12 раунд, он выложился. Мой совет был бы: “Мне всё равно, одна у тебя нога или ты умираешь в углу, выйди туда и задай ему!” Я сказал бы: “Ты проигрываешь бой, отстаёшь по очкам, выйди и задай ему жару!” Вот что должно было случиться в его углу. Но это я, и это совет, который я даю бойцам, особенно во время серьёзных боёв, как этот. Решение было близким, несколько раундов туда-сюда — и вот что должно было случиться. И должен был быть один человек в углу, не нужно было трёх или четырёх”.

“Но слушайте, давайте не отнимать ничего у Усика. Он исключительный представитель человеческой расы. Я бы говорил такое, даже если бы Усика уничтожили за два раунда. Слушайте, он богобоязливый человек, и нужно уважать его за то, какой он есть. Он заслужил победу. Он давил, давил, давил! Для него не было других вариантов, для него это всё было возможно, он был готов пройти через кирпичные стены. Это был хороший бой, у них есть реванш, и мы ждём его с нетерпением”.