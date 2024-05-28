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Фрэнк Уоррен рассказал, когда станет известна дата реванша боя Усик - Фьюри
Поединок планируется на 2024 год
Getty Images/Global Images Ukraine
Тайсон Фьюри и Александр Усик согласуют дату реванша в течение следующего месяца, сообщил промоутер Фрэнк Уоррен.
Напомним, что Усик одержал победу над Тайсоном разделенным решением судей и стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса в 1999 году.
Напомним, что в контракте на бой есть пункт о реванше и скорее всего он состоится в октябре 2024 года.
"Я говорил с ним [Фьюри] после боя. Он был очень разочарован. Реванш был подписан еще до того, как состоялся первый бой, и эта дата будет назначена в течение следующего месяца или около того, оба бойца сказали, что они хотят этого, и мы пойдем дальше.
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"Это был сказочный бой, два абсолютных гладиатора, которые не оставили ничего на ринге в эпическом поединке в самом важном бою 21-го века. Очень, очень близкий бой, и я думаю, что в следующий раз он будет более зрелищным", - сказал Уоррен в интервью Sky Sports.
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