Названа дата реванша Усик - Фьюри

Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что реванш между супертяжеловесами Александром Усиком (22-0, 14 KO) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO) запланирован на 21 декабря.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся 19 мая и завершился победой Усика раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112).

Таким образом Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

