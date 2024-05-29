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Хргович: У Дюбуа проблема с тем, чтобы принимать удары
Боксер высказался о предстоящем бое
Фото: Getty Images
Хорватский боксёр супертяжёлого веса Филип Хргович (17-0, 14 KO) высказался о предстоящем поединке с британцем Даниэлем Дюбуа (20-2, 19 KO), который состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Он дважды сдавался. Это нехорошо для бойца, но я всё равно считаю его крепким бойцом, в некоторых боях он это показывал.
Я считаю, что у него проблема с тем, чтобы принимать удары, ему не нравится пропускать. Он не так уж и хорош в этом, в отличие от меня. Я доказал, что у меня действительно крепкий подбородок.
Меня ни разу не останавливали за 100 боёв в любителях и на спаррингах. У меня есть способность не сдаваться. Если я окажу на него давление и хорошо попаду, то остановлю", — сказал Хргович в интервью промоушену Queensberry.
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