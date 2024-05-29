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"Я думаю, что я должен драться за титул IBF". Хргович хочет, чтобы Усика лишили чемпионского пояса

Бокс

Боксер уверяет, что ждал этого шанса три года

"Я думаю, что я должен драться за титул IBF". Хргович хочет, чтобы Усика лишили чемпионского пояса

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Претендент на титул IBF в супертяжелом весе хорват Филип Хргович (17-0, 14 КО) хотел бы, чтобы IBF лишила титула Александра Усика (22-0, 14 КО). Слова боксера приводит Boxing News.

"Я думаю, что я должен драться за титул IBF. У них было очень много исключений. Я ждал своего шанса три года, и они провели бой за звание абсолютного чемпиона. Мне обещали, что я подерусь за титул, поэтому поединок с Дюбуа должен быть за пояс IBF."

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