Уайлдер: Больше вы не увидите от меня мистера хорошего парня

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится шоу Хирн vs Уоррен. Вчера американец Деонтей Уайлдер заявил в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions:

"Я могу пообещать только одно. Больше вы не увидите от меня "мистера хорошего парня". Потому что я сейчас нахожусь в том месте, где хотят увидеть экшн. Знаете, что я пообещал местным инвесторам? Что больше здесь никогда не будет никакого "хорошего парня". С нетерпением жду боя с Чжилеи. Если в ринге вся мощь Алабамы и вся мощь Китая, то это значит только одно — кто-то из нас будет нокаутирован".

"Почему болельщики любят смотреть бои здоровяков? Потому что хотят увидеть нокауты. Увы, но сейчас всё между мной и Чжилеи. Кому-то из нас потушат свет. Больше мне вам сказать нечего".