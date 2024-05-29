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Дюбуа: Мы действительно спарринговали с Хрговичем, но сейчас это не имеет никакого значения

Бокс

Боксер высказался о предстоящем бое

Дюбуа: Мы действительно спарринговали с Хрговичем, но сейчас это не имеет никакого значения

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Бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Дэниел Дюбуа (20-2, 19 КО) отреагировал на слова хорватского боксера Филипа Хрговича (17-0, 14 КО), который вспомнил совместные спарринги.

"Я готов к этому бою. Я знаю, что у меня есть, и я собираюсь это использовать, — заявил Дюбуа. — Я здесь, чтобы драться. Хватит разговоров. Всё должно быть просто и ясно. С этим парнем всё не так сложно. Я много работал в зале, отточил свои навыки и готов выйти и сделать то, что должен сделать — убрать его со своего пути".

"Он продолжает говорить о прошлом. Мы действительно спарринговали раньше, но сейчас это не имеет никакого значения, — отметил британец. — Я сосредоточен на 100%, я выполнил работу (в зале), а теперь готов выйти в ринг и уничтожить его. Нокаут? Да, это было бы идеально".

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Источник:
Vringe
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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