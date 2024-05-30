Тони Беллью: Усик финансово обеспечен, надеюсь, что он завершит карьеру

Экс-чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью надеется, что Александр Усик завершит карьеру.

"Я надеюсь, что Усик завершит карьеру. Он финансово обеспечен, мы имели дело с его командой, он никогда не занимался этим ради денег и никогда не смог бы потратить то, что заработал, даже если бы захотел. Когда он сказал на пресс-конференции, насколько тяжёлым был лагерь, прозвенел тревожный звоночек. Он лучший тяжеловес в мире и завершил игру", — приводит слова Беллью Seconds Out.

Напомним, 18 мая Усик в титульном бою победил британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе с 1999 года.