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В команде Фьюри рассказали, почему реванш с Усиком назначен на декабрь
Сторона украинского чемпиона попросила немного сместить дату боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Спенсер Браун, представитель менеджмента британского боксёра Тайсона Фьюри, дал комментарий по поводу предстоящего реванша своего клиента с украинцем Александром Усиком.
Ранее председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что реванш состоится 21 декабря.
"Мы изначально планировали, что бой-реванш состоится. Контракт составлялся таким образом. Но, очевидно, нам нужно было оценить, как прошёл первый поединок, посмотреть, что никто не получил серьёзных травм. Думаю, у Усика есть несколько повреждений и на восстановление ему понадобится какое-то время. Что касается Тайсона, то он рвётся в бой", — приводит слова Брауна Boxing-Social.
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