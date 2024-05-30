В команде Фьюри рассказали, почему реванш с Усиком назначен на декабрь

Спенсер Браун, представитель менеджмента британского боксёра Тайсона Фьюри, дал комментарий по поводу предстоящего реванша своего клиента с украинцем Александром Усиком.

Ранее председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что реванш состоится 21 декабря.

"Мы изначально планировали, что бой-реванш состоится. Контракт составлялся таким образом. Но, очевидно, нам нужно было оценить, как прошёл первый поединок, посмотреть, что никто не получил серьёзных травм. Думаю, у Усика есть несколько повреждений и на восстановление ему понадобится какое-то время. Что касается Тайсона, то он рвётся в бой", — приводит слова Брауна Boxing-Social.