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Уоррен: В бою с Фьюри в Усика открылось второе дыхание
Промоутер прокомментировал результаты боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), высказался о предстоящем реванше своего подопечного с абсолютным чемпионом дивизиона Александром Усиком (22-0, 14 КО).
"Он будет намного лучше, чем первый бой, из-за того, насколько поединок был близким, динамичным и драматичным. Все это и даже больше будет и в следующий раз, я обещаю".
Фьюри должен делать то, что он хорошо умеет, а именно боксировать, выходить, становиться за его джеб, использовать свой джеб и выбрасывать удары. И он это делал.
До середины боя он действительно делал это на топовом уровне, но у Усика открылось второе дыхание, он стал другим, и когда он попал Тайсону в нос в 7-м раунде, это изменило динамику боя. Казалось, что Тайсон ненадолго потерял концентрацию, потом, очевидно, Усик провел отличный 9-й раунд.
Бой состоял из 2 частей, вот как я это увидел. Тайсон выиграл последний раунд, он лучше других знает, что ему нужно делать. И я уверен, что Усик тоже.
Им нужно время, чтобы восстановиться, и будет интересно посмотреть, кто вынес больше из первого боя".
Напомним, что реванш запланирован на 21 декабря 2024 года.
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