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Уоррен: В бою с Фьюри в Усика открылось второе дыхание

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Промоутер прокомментировал результаты боя

Уоррен: В бою с Фьюри в Усика открылось второе дыхание

Getty Images/Global Images Ukraine

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Фрэнк Уоррен, промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО), высказался о предстоящем реванше своего подопечного с абсолютным чемпионом дивизиона Александром Усиком (22-0, 14 КО).

"Он будет намного лучше, чем первый бой, из-за того, насколько поединок был близким, динамичным и драматичным. Все это и даже больше будет и в следующий раз, я обещаю".

Фьюри должен делать то, что он хорошо умеет, а именно боксировать, выходить, становиться за его джеб, использовать свой джеб и выбрасывать удары. И он это делал.

До середины боя он действительно делал это на топовом уровне, но у Усика открылось второе дыхание, он стал другим, и когда он попал Тайсону в нос в 7-м раунде, это изменило динамику боя. Казалось, что Тайсон ненадолго потерял концентрацию, потом, очевидно, Усик провел отличный 9-й раунд.

Бой состоял из 2 частей, вот как я это увидел. Тайсон выиграл последний раунд, он лучше других знает, что ему нужно делать. И я уверен, что Усик тоже.

Им нужно время, чтобы восстановиться, и будет интересно посмотреть, кто вынес больше из первого боя".

Напомним, что реванш запланирован на 21 декабря 2024 года.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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