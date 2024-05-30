Тедди Атлас: Несправедливо по отношению к Усику отбирать у него титул IBF

Американский тренер Тедди Атлас отреагировал на высказывания Филиппа Хрговича, который призывал отобрать титул IBF у Александра Усика.

"Хргович теряет время, это лучшие годы карьеры, это нечестно. Но это тоже несправедливо по отношению к Усику. Он заслужил право быть абсолютным чемпионом и хочет сохранить это звание дольше 5 минут.

Он хочет иметь эту гордость, которую получил с поясами, особенно из-за своей воюющей страны. Он символизирует лучших из лучших. Он единственный чемпион мира в тяжелом весе, родом из Украины. Это выходит за пределы норм.

Он трудолюбивый семьянин, страна для него важна. И быть абсолютным чемпионом очень важно", – сказал Атлас ProBox TV.

Напомним, что бой Хргович – Дюбуа состоится 1 июня.